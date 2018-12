Nachfolger von Marco Sturm : Finne Söderholm übernimmt als Eishockey-Bundestrainer

München Der Deutsche Eishockey-Bund hat Toni Söderholm als neuen Bundestrainer vorgestellt. Der Finne übernimmt das Amt von Marco Sturm. DEG-Co-Trainer Tobias Abstreiter übernimmt die U20-Nationalmannschaft.

Und doch: Söderholm soll einen Weg fortführen, den Sturm mit dem Silbercoup bei Olympia in Südkorea gekrönt hatte. Eine Mammutaufgabe, die der Vizeweltmeister von 2007 aber als große Chance begreift. "Es ist ein tolles Sprungbrett, ich spüre keinen Druck", sagte Söderholm, der bisher vom deutschen Meister Red Bull München als Coach zum Oberligisten SC Riessersee abgestellt war und am Neujahrstag beim DEB einsteigt.

Söderholm will, wie er mit einem Lächeln sagte, seine Dienste so lange anbieten, "bis die was Anderes sagen". Reindl nannte den olympischen Zyklus bis Peking 2022 als Wunschdauer für die Zusammenarbeit und formulierte damit auch das große gemeinsame Ziel: die direkte Qualifikation für die nächsten Winterspiele. "Das kann schon bei der nächsten WM passieren", sagte Reindl. Nämlich dann, wenn die DEB-Auswahl nach dem Turnier im kommenden Mai in der Slowakei zu den Top-Acht der Weltrangliste gehört.