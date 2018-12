Eishockey : Bremerhaven schlägt die DEG nach Penaltyschießen

Düsseldorf Die Partie der DEG gegen Bremerhaven hatte viel Dramatik - mit dem schlechteren Ende für die Rheinländer. Düsseldorf unterlag im Penaltyschießen.

Trainer Harold Kreis hatte erst tags zuvor die große mentale Stärke der DEG gelobt. Dass dies zu Recht geschah, bewies die Eishockeypartie gegen die Fischtown Pinguins: Sie war fast schon verloren, doch dann retteten sich die Düsseldorfer doch noch in Verlängerung und Penaltyschießen. Nach 18 Penaltys stand jedoch eine 2:3 (0:0, 1:1, 1:1; 0:1)-Niederlage, so dass die DEG sich die verlorenen Punkte am Freitag im Derby in Krefeld zurückholen muss.

Es war ein unangenehmer Job, den die DEG da zu erledigen hatte. Zwar hatte Kreis seine Truppe eingehend vor den Qualitäten der Bremerhavener gewarnt, doch das verhinderte nicht das Übergewicht der Gäste im ersten Spielabschnitt. Bezeichnend, dass Torhüter Mathias Niederberger in dieser Phase auffälligster Düsseldorfer war. Zahlreiche Fehler verteilten sich recht ausgeglichen auf fast alle Feldspieler einschließlich seines Bruders Leon – und der Goalie hatte sie dann auszubügeln. Zum Glück für die DEG tat er das zuverlässig, so dass die DEG bei zwei Chancen von Jaedon Descheneau und John Henrion beinahe sogar – dann allerdings sehr glücklich – in Führung gegangen wäre.

Statistik DEG – Fischtown Pinguins 2:3 n.P. DEG: M. Niederberger (Pettersson Wentzel) – Picard, Köppchen; Marshall, McKiernan; Huß, Nowak; Ebner – Gogulla, Barta, Descheneau; Ridderwall, Olimb, Flaake; Pimm, Buzas, Henrion; Laub, Kretschmann, L. Niederberger. Schiedsrichter: Klein, Rohatsch. Zuschauer: 5413. Tore: 0:1 (32:06) Friesen (Moore, Nehring), 1:1 (35:58) Gogulla (Ebner, Barta), 1:2 (41:15) Kolupaylo (Feser), 2:2 (58:41) Descheneau (Gogulla, Ridderwall), 2:3 Kolupaylo (Penalty). Strafminuten: DEG 8, Bremerhaven 4.

Noch eine ganze Weile lang blieb es beim heroischen Einzelkampf Mathias Niederbergers gegen die Pinguins. Erst durch den Rückstand wachte die Kreis-Truppe richtig auf: Kapitän Alex Barta hatte den Puck im Mitteldrittel verloren, Alexander Friesen schloss den folgenden Konter erfolgreich ab. Umso sehenswerter dann der Ausgleich knapp vier Minuten später. Barta gewann ein Bully, Bernhard Ebner – gerade von einer längeren Verletzungspause zurück und als siebter Verteidiger nominiert – spielte einen Traumpass in den Lauf von Philip Gogulla, und der Torjäger ließ sich nicht lange bitten. Geschickt umkurvte der 31-Jährige Torhüter Tomas Pöpperle und schlenzte die Scheibe mit der Rückhand ins Netz.