Marcel Noebels in Kader berufen : Eishockeyspieler aus Tönisvorst für Olympia nominiert

Tönisvorst Marcel Noebels aus Tönisvorst wird bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) mit von der Partie sein.

Der 29-Jährige wurde am Dienstag von DEB-Bundestrainer Toni Söderholm in den 25-köpfigen Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft berufen. Schon bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang war er mit dabei und holte mit dem DEB-Team dort überraschend die Silbermedaille.

Noebels debütierte in der Saison 2009/10 für die Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), ehe er in die USA ging und dort im Juniorenbereich unter anderem für die Seattle Thunderbirds und die Portland Winterhawks aktiv war. 2014 kehrte er nach Deutschland zurück, und spielt seitdem für die Eisbären Berlin in der DEL, mit denen er 2021 deutscher Meister wurde. 2020 und 2021 wurde er zudem zum Spieler der Saison in der DEL gekürt.