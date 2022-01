Corona-Pandemie : CSU und FDP fordern Lockerungsplan von Bund-Länder-Treffen

Menschen sitzen in den Niederlanden in Restaurants (Symbolfoto). Foto: dpa/Peter Dejong

Berlin Trotz schnell steigender Corona-Infektionszahlen fordern Politiker von FDP und CSU vom Bund-Länder-Treffen am Montag einen Plan für künftige Lockerungen der Schutzmaßnahmen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte in der ARD-Sendung „Anne Will“, wenn der für Mitte Februar erwartete Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sei und die Zahlen auch in den Krankenhäusern zurückgingen, müssten die Maßnahmen gelockert werden. Dies sei selbstverständlich.

Der Landtagsfraktionschef seines Heimatverbandes Nordrhein-Westfalen, Christof Rasche, ging noch weiter und verlangte Lockerungen bei Großveranstaltungen und dass die 2G-Regelung im Einzelhandel und 2G plus in Restaurants abgeschafft wird. Er wies darauf hin, dass Gerichte in einigen Bundesländern 2G in Geschäften bereits gekippt haben. „Wir müssen kurzfristig wieder mehr Normalität ermöglichen.“