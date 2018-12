Heimspiel gegen Bremerhaven: Erfolgsgeheimnis der DEG steckt in den Köpfen

Düsseldorf Zur ungewohnten Zeit am Mittwoch um 19.30 Uhr empfängt die DEG die Fischtown Pinguins. Jerome Flaake und Bernhard Ebner kehren nach überstandenen Verletzungen zurück.

Einen der Gründe für diese erstaunliche Bilanz sieht der Cheftrainer in den Köpfen seiner Spieler. „Es gibt schon eine sehr ausgeprägte mentale Stärke bei uns“, sagt Kreis. „Deshalb sind wir auch bei den allermeisten Spielen, die wir nicht gewinnen konnten, zumindest in die Verlängerung gekommen. Zudem bin ich auch mit der Disziplin der Jungs sehr zufrieden. Sie leisten sich nicht allzu viele Strafminuten bisher.“

Verbesserungsbedarf gebe es natürlich dennoch, betont der 59-Jährige. „Einsatz und Punktausbeute sind top, aber die Umsetzung unserer taktische Vorgaben kann immer noch besser werden“, sagt Kreis. Damit spielt er nicht zuletzt auf die Partie in Straubing am vergangenen Sonntag an, die den Düsseldorfern nach früher 1:0-Führung fast entglitten wäre, ehe sie sie am Ende dank ihrer mentalen Stärke doch noch 3:2 gewannen. Mit Nationalverteidiger Ebner sollte die Deckung künftig noch stabiler werden, doch hat der Coach für den Vertreter des Allgäuers ein Lob parat: „Johannes Huß hat große Fortschritte gemacht. Es ist gut zu wissen, dass wir solche Reserven haben und nicht von Einzelnen abhängig sind.“