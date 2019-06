Feuer auf dem Mittelmeer : Wladimir Klitschko und Familie von brennender Jacht gerettet

Düsseldorf Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko und seine Familie sind auf dem Mittelmeer von einer brennenden Jacht gerettet worden.

"Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen", sagte Klitschko der Bild.