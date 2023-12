K.o. in der vierten Runde Europameister Kabayel bleibt weiter ungeschlagen

Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat sich eindrucksvoll für einen künftigen WM-Kampf beworben. Der Bochumer besiegte am Samstag den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen Knockout in der vierten Runde. In dem Top-Duell im saudi-arabischen Riad sorgte der 31-Jährige in der vierten Runde mit einem harten Leberhaken für die Vorentscheidung. Nachdem der Russe zum dritten Mal zu Boden gesackt war, brach der Ringrichter den Kampf ab.