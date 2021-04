Einsätze der Feuerwehr Rheinberg : Zwei Brände und ein Inovyn-Störfall am Wochenende

Am Samstagabend löschte die Feuerwehr Rheinberg einen in Flammen stehenden Hochsitz. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Die Feuerwehr Rheinberg hatte am Wochenende gleich zwei Brandeinsätze. Neben einem brennenden Holzhaufen mussten die Wehrkräfte auch einen in Flammen stehenden Hochsitz löschen. Nur kurz dauerte der Einsatz bei Inovyn.

Strohbrand Die Feuerwehr Rheinberg hatte am Wochenende gleich zwei Brände zu löschen. Bereits am Freitag wurden die Wehrleute gegen 21.15 Uhr zu einem Einsatz mit dem Stichwort „Gras/Stroh/Gestrüppbrand“ nahe des Rheinufers alarmiert. Vor Ort brannte ein größerer Holzhaufen. Das Feuer wurde gelöscht und der Holzhaufen auseinandergezogen, da sich im Inneren noch ein brennender Strohballen befand. Nach den Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Hochsitz in Flammen Am Samstagabend rückte die Feuerwehr Rheinberg gegen 21.30 Uhr in eine örtliche Feldmark aus, um laut Notruf einen „brennenden Baum“ zu löschen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass dort ein größerer Hochsitz in Flammen stand. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch diese Einsatzstelle wurde nach den Löscharbeiten der Polizei übergeben.