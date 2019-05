Erster Kampf im Ausland : Anthony Joshua will "Amerika erobern"

Berlin Im Herzen von New York City steigt Anthony Joshua gegen Andy Ruiz in den Ring. Alles andere als ein Sieg des Briten wäre eine Überraschung. Entsprechend selbstbewusst tritt der Schwergewichtsboxer auf.

Im ersten Profikampf außerhalb seiner britischen Heimat ist Box-Superstar Anthony Joshua auf einer ganz speziellen Mission. "Ich will Amerika erobern und nicht nur ein kleiner Teil davon sein", sagte der ungeschlagene Schwergewichts-Weltmeister vor seinem Titelkampf im Madison Square Garden in New York gegen Andy Ruiz jr. (USA) in der Nacht zu Sonntag (4.30 Uhr MESZ/DAZN).