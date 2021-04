In der Nähe des Flughafens Weeze : Weggeworfene Zigarette sorgt für Feuer im Wald

Weeze In der Nähe des Flughafens Weeze hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer im Wald schnell unter Kontrolle.

Ein kleiner Waldbrand in Weeze ist vermutlich von einem Unbekannten verursacht worden. Wie die Polizei berichtet, war am Mittwochabend ein Feuer am Euregio-Ring am Flughafen gemeldet worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein unbekannter Mann in der Nähe Alkohol trank und dann eine Zigarette wegwarf. Durch die Glut der Zigarettenkippe sei vermutlich das Feuer entstanden.