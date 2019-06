Boxen : Weltmeister Joshua unterliegt Außenseiter Ruiz

Andy Ruiz Jr. schickt Anthony Joshua (r) in der dritten Runde auf die Bretter. Foto: AFP/AL BELLO

New York Vierfachweltmeister Anthony Joshua hat eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Er unterlag dem Mexikaner Andy Ruiz Jr., der eigentlich nur kurzfristig für den positiv getesteten Jarrell Miller eingesprungen war.

Profiboxer Andy Ruiz Jr. hat für eine riesige Überraschung gesorgt: Der Amerikaner entthronte Samstagabend in New York (Ortszeit) den Vierfachweltmeister Anthony Joshua durch technischen K.o. in der 7. Runde. Der 29-jährige Ruiz ist damit neuer Champion der Verbände WBO, IBF und WBA (Superchampion) sowie der weniger bedeutsamen IBO. Dabei war Ruiz nur kurzfristig eingesprungen, nachdem Joshuas eigentlicher Kontrahent Jarrell Miller (USA) wegen eines positiven Dopingtests Ende April die nötige Kampflizenz verwehrt worden war.