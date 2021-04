Erkrath : Feuerwehr löscht Campingbus auf der A3

Erkrath Die beiden Insassen des Fahrzeugs hatten während der Fahrt bemerkt, dass sich der Wagen nicht mehr beschleunigen ließ. Sie fuhren auf den Standstreifen, kurz darauf stand das Heck des Busses komplett in Flammen. Verletzt wurde aber niemand.

(RP) Am späten Sonntagnachmittag musste die Erkrather Feuerwehr zu einem brennenden VW-Bus auf die Autobahn 3 ausrücken. Die beiden Insassen des Fahrzeugs, das als Campingbus genutzt wird, hatten bemerkt, dass sich der Wagen nicht mehr beschleunigen ließ. Daraufhin fuhren sie auf den Standstreifen und stellten eine Rauchentwicklung an ihrem Fahrzeug fest. Innerhalb von Sekunden stand dann das Heck des Busses komplett in Flammen. Die beiden Insassen konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Gasflaschen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Unter Atemschutz ging es für die Feuerwehr an die Brandbekämpfung. Während der ersten Einsatzmaßnahmen musste die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen komplett gesperrt werden, im weiteren Einsatzverlauf konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz, der gegen 19.30 Uhr beendet werden konnte, waren die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen.