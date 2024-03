K.o.-Sieg in zweiter Runde Ex-Weltmeister Joshua empfiehlt sich für erneuten Box-Titelkampf

Der frühere Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua hat sich für einen erneuten Titelkampf empfohlen. Der Brite fertigte beim Kampfabend in Riad in der Nacht zum Samstag den ehemaligen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Francis Ngannou mit einem K.o. in der zweiten Runde ab. Joshua, der nach seiner Niederlage im WM-Kampf gegen den Ukrainer Alexander Usyk im August 2022 nun vier Siege in Folge feiern konnte, hofft auf einen baldigen Kampf um den WM-Gürtel. Zuvor kommt es aber noch zum großen Titel-Vereinigungskampf zwischen den Weltmeistern Usyk und Tyson Fury am 18. Mai ebenfalls in der Hauptstadt von Saudi-Arabien.