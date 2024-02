Tyson Fury und Oleksandr Usyk Erneute Absage! Die Posse um den Mega-Boxkampf

„Ich bin absolut am Boden zerstört, nachdem ich mich so lange auf diesen Kampf vorbereitet habe“, wurde Fury von der Nachrichtenagentur AP zitiert. Er fühle sich „schlecht“ für alle, die an diesem großen Ereignis beteiligt seien. „Ich werde fleißig auf einen neuen Termin hinarbeiten“, sagte der 35-Jährige weiter. Statt am Samstag soll der Kampf nun am 18. Mai (DAZN) in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad über die Bühne gehen.