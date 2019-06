Nach K.o. in Las Vegas : Box-Legende Fury macht geschlagenem Schwarz ein Angebot

Nach K.o. in Las Vegas

Tom Schwarz (l.) beim Kampf gegen Tyson Fury in Las Vegas. Foto: REUTERS/MIKE SEGAR

Las Vegas Für Tom Schwarz ist der Traum von der Weltkarriere im Boxen zunächst geplatzt. Vielleicht hilft ihm ja sein neuer Freund Tyson Fury bei der Rückkehr.

Mit blutiger Nase stand Tom Schwarz nach dem Albtraum von Las Vegas in seiner Ecke und war den Tränen nahe, als plötzlich Tyson Fury seine Arme um ihn legte und den Magdeburger küsste. Nach dem frühen Kampfende in Runde zwei durch technischen K.o. hatte der chancenlose Deutsche im MGM Grand Hotel zumindest einen Freund gefunden.

"Natürlich fühlt es sich blöd an, aber ich habe alles gegeben", sagte Schwarz nach dem Kampf am MDR-Mikro: "Ich bin offensiv reingegangen, hätte mich auch einfach mit Doppeldeckung hinstellen können, aber das hätte ich nicht mit meiner Ehre vereinbaren können."

Vor 10.000 Zuschauern im legendären MGM Garden konnte der frühere WBO-Jugendweltmeister dem Druck nur in der ersten Runde standhalten. In der zweiten Runde drehte Fury auf. Nach einem ersten Niederschlag kam Schwarz noch einmal auf die Beine, doch als Fury auf Schwarz einschlug und der Deutsche nicht mehr aus der Ecke kam, brach Ringrichter Kenny Bayless den Kampf ab. Gleichzeitig flog das Handtuch.

Trotz der Lehrstunde hielt sich in der Ecke von Schwarz die Enttäuschung in Grenzen - zu stark war Fury. "Vielleicht ist das eine Erfahrung, an der er wachsen kann", sagte sein Promoter Ulf Steinforth: "Einige Leute haben vor dem Kampf gesagt, vielleicht ist Tyson Fury der beste Schwergewichts-Champion aller Zeiten, wenn man mal den ganz großen Namen weglässt", sagte Steinforth, ohne den Namen Muhammad Ali zu nennen.