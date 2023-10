Fury, ein Käfigkämpfer, Mike Tyson Das steckt hinter dem absurden Box-Spektakel in Saudi-Arabien

Und Usyk? Der soll am Samstag in Riad in der ersten Reihe sitzen – findet das ganze aber albern. „Ist es nicht seltsam, dass er statt eines Top-10-Typen jemanden wählt, der noch nie geboxt hat?“, fragte sich der WBA-, WBO-, und IBF-Champion. Auch Usyks Manager Egis Klimas machte sich auf der Plattform X, ehemals Twitter, vor einiger Zeit über den Schaukampf von Fury lustig: „Der größte Witz aller Zeiten im Boxen!!! Es tut mir leid, aber es geht nicht um Boxen, sondern um Zirkus.“ Usyk wird wohl am 23. Dezember nach zähen und langwierigen Verhandlungen zum ultimativen Showdown gegen Fury in den Ring steigen wird. Die Verträge sind unterschrieben.