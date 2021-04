Rettungsaktion in Neuss : Feuerwehr befreit Entenküken aus Kanal

Neuss Die Feuerwehr hat am Dienstag mehrere Enten aus einem Kanal gerettet. Ein Passant hatte zuvor beobachtet, wie die Küken in einen Regenwasser-Gulli gestürzt sind.

In einer größeren Rettungsaktion hat die Feuerwehr sieben Entenküken in Neuss aus einem Kanal befreit. Ein Passant hat am Dienstag gegen 12 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er beobachtet hatte, wie mehrere Entenküken an der Danziger Straße in einen Regenwasser-Gulli gestürzt sind. Das teilt die Feuerwehr mit.