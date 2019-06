Schwergewichts-Boxen : Tom Schwarz chancenlos gegen Tyson Fury

Tom Schwarz (r.) boxte in Las Vegas gegen Tyson Fury. Foto: AFP/Steve Marcus

Las Vegas Die deutsche Schwergewichtshoffnung Tom Schwarz hat in Las Vegas deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Tyson Fury war einfach zu stark.

Aus der Nase lief das Blut, die Augen blickten traurig durch die Arena: Schwergewichtler Tom Schwarz war nach der raschen Niederlage im Kampf seines Lebens den Tränen nahe. Gegen das Box-Ungeheuer Tyson Fury hatte der Magdeburger in Las Vegas kein Mittel und verlor nach einem Schlaghagel in der zweiten Runde frühzeitig durch technischen K.o.

Schwarz war im Anschluss ziemlich enttäuscht. "Ich habe in meinem Leben noch nie frühzeitig verloren. Und jetzt sehe ich die Bilder. Ich kann nur sagen: Deutschland, es tut mir leid", erklärte der Außenseiter, der seine erste Niederlage im 25. Profikampf kassierte: "Es fühlt sich blöd an. Aber ich habe alles gegeben, was ich zu geben hatte."