Brand in Kamp-Lintfort : Feuerwehr löscht brennenden Kinderwagen

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr in die Kamp-Lintforter Innenstadt ausgerückt. Anwohner hatten Rauch gesehen, der von einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße ausging. Das Feuer soll an einem Hinterausgang ausgebrochen sein, hieß es vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden einen brennenden Kinderwagen im Hausflur neben der Eingangstür fest und löschte diesen. Die Bewohner wurden evakuiert. Laut Pressestelle der Polizei wurde kein Bewohner verletzt. Ein Gebäudeschaden sei ebenfalls nicht entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei davon aus, dass Unbekannte das Feuer vorsätzlich legten und nahm bereits vor Ort die Ermittlungen auf. Hinweise an die Polizei, Tel.: 02842 / 934-0.