Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten Scholz und Baerbock im Namen der qualifizierten Einwanderung unterwegs

Baerbock ist pünktlich vor dem Gebäude mit dem Schild mit dem Bundesadler. Nur der Bundeskanzler ist noch nicht da. Scholz sitzt noch im Hubschrauber – auf dem Weg von Mainz nach Brandenburg an der Havel. Bis die Scholz-Kolonne um die Ecke biegt, geht Baerbock noch einmal über die Straße. Kurzes Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Bürgern, die die Ankunft von Scholz von dort mitverfolgen wollen. Das Bundesamt ist eine nachgeordnete Behörde des Auswärtigen Amtes – mit weiteren Standorten in Bonn und Berlin. Aktuell mit insgesamt 570 Bediensteten – 260 Mitarbeiter am Hauptsitz in Brandenburg, 190 Beschäftigte in Bonn, 120 Beamte in Berlin, so das Auswärtige Amt in einer Aufstellung. Seit Januar 2021 hat die Behörde im einstigen Wahlkreis des früheren Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD) ihre Arbeit in der Havel-Stadt aufgenommen.