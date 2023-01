Pistorius wird neuer Verteidigungsminister In solch einer Notlage muss Kompetenz über Geschlecht siegen

Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. Die Entscheidung kam überraschend, den niedersächsischen Innenminister hatte in Berlin kaum jemand auf dem Zettel. Eher war er als Nachfolger für das Innenministerium im Gespräch, falls Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wegen einer Kandidatur in Hessen ebenfalls aus dem Kabinett ausscheiden sollte. Kanzler Olaf Scholz ist somit ein Coup gelungen, was den SPD-Politiker diebisch freuen dürfte.