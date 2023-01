Reaktionen zur Lambrecht-Nachfolge Ein Mann der Reserve – Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister

Pistorius selbst tritt am Mittag in Hannover vor die Presse und sieht sich gut vorbereitet für sein neues Amt: „Als Innenminister bin ich qua Amt verantwortlich und zuständig für die Beziehung zur Bundeswehr. Nicht nur im Katastrophenschutz, auch darüber hinaus. Ich habe mich stark gemacht für ein Heimatschutzregiment hier in Niedersachsen, war regelmäßig auf den Bundeswehrstandorten, auch auf den Marinestandorten.“ Er wisse, was in der Bundeswehr Thema sei, betont der SPD-Politiker. „Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind gewaltig“, sagt Pistorius. „Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist.“ Ihm sei wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng an diesem Prozess zu beteiligen. Zu konkreten Vorhaben wollte er sich vor seinem offiziellen Amtsantritt noch nicht äußern.