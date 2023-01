BDI-Chef warnt vor zu hohen Strompreisen Deutsche Industrie denkt an Abwanderung

Die Industrie habe jedoch weiterhin mit so hohen Strompreisen zu kämpfen, dass viele Unternehmen über Produktionsverlagerungen in günstigere Regionen nachdächten, etwa in die USA oder Kanada. Die Bundesregierung könne mit schnellen Weichenstellungen den Exodus vieler Unternehmen aber noch verhindern, indem sie – wie von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt – den Industriestrompreis generell senke.