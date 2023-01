Aufstockung auf 1,5 Millionen Soldaten Russland kündigt substanziellen Umbau der Armee an

Vor Gesprächen in Ramstein über westliche Militärhilfe für die Ukraine wollen die Verteidigungsminister der drei baltischen Staaten sowie die Amtschefs aus Großbritannien und Polen zusammenkommen. Bei einem Treffen am Donnerstag in Estland wollen sie ihre neuesten Hilfspakete für Kiew vorstellen. Diese beinhalteten auch „schwere Waffen, die die Ukraine braucht, um der russischen Aggression entgegenzuwirken“, wie das Verteidigungsministerium in Tallinn am Dienstag mitteilte. Polens Präsident Andrzej Duda hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos für die Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart an Kiew geworben. Man habe die Hoffnung, dass mit dem jüngsten Vorstoß zur Übergabe polnischer Leopard-Panzer ein „neues Kapitel in der Militärhilfe“ aufgeschlagen werde.