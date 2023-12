Ukraine Oberbefehlshaber Saluschnyj kritisiert Selenskyj

Ungemach drohte dem Top-General zudem nach dem Fund eines oder mehrerer mutmaßlicher Abhörgeräte in seinem Büro. Die Ukraine leitete Ermittlungen ein. Dem Generalstab zufolge handelte es sich um mehrere Geräte, die in Räumen gefunden worden seien, in denen Saluschnyj und sein Stab arbeiten sollten. Der ukrainische Geheimdienst sprach von einem Gerät, das nach ersten Informationen in einem „nicht betriebsbereiten Zustand“ sei, ohne Speicher oder Übertragungstechnik. „Wir betonen, dass das Gerät nicht direkt im Büro von Walerij Saluschnyj gefunden wurde, sondern in einem der Räume, die er in Zukunft für seine Arbeit hätte nutzen können“. Saluschnyj selbst sagte dem Sender RBC, es herrsche Krieg. „Alles ist möglich.“