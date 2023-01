Übungsplatz Camp Kherson Das lernen ukrainische Soldaten in Grafenwöhr

Am zweiten Tag ihres Trainingsprogramms in moderner Kriegsführung haben die ukrainischen Soldaten und ihre Ausbilder auf dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr hohen Besuch aus den USA bekommen. Generalstabschef Mark Milley machte sich am Montag ein Bild von einer erweiterten Schulung von Ukrainern an von den USA zur Verfügung gestellten Waffen und Ausrüstung. Die Botschaft hinter der Visite ist klar: Die Zeit drängt. Und die Lektionen, die die Soldaten in den kommenden fünf Wochen lernen sollen, sind für den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland nach US-Angaben von großer Bedeutung.