EU verstärkt Druck auf Scholz Das Leopard-2-Signal aus Straßburg

Doch in Straßburg hat es das Parlament in dieser Sitzungswoche zunächst mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit zu tun. Zum Auftakt am Montagabend musste Metsola den Kollegen mitteilen, dass im „Katargate“ genannten Korruptionsskandal zwei weitere Abgeordnete ihre Immunität verlieren sollen, der Belgier Marc Tarabella und der Italiener Andrea Cozzolino. Im Plenum, in den Sälen und auf den Fluren laufen zugleich die Gespräche über die Konsequenzen. Noch mehr Transparenz über die Gesprächskontakte? Ein aufmerksameres Auge auf Nichtregierungsorganisationen, die unter dem Deckmantel des Engagements für das Gute in der Welt eiskalte Lobbyarbeit betreiben können, ohne dass es bislang aufgefallen wäre? Weg mit den Pensionsansprüchen verurteilter Europa-Politiker? Eine „Abklingphase“ für ausscheidende Abgeordnete? Klar ist am Dienstag nur, dass es an diesem Mittwoch eine Nachfolge für die in Haft sitzende frühere EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili geben soll. Mehrere Fraktionen haben Bewerber nominiert.