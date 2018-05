Bremen/Berlin: Neue Vorwürfe gegen Bamf-Außenstellen

Bremen/Berlin Die Affäre um rechtswidrige Asylbescheide weitet sich aus. Politiker fordern bessere Kontrollen.

Die im Zentrum der Affäre stehende Bremer Außenstelle darf vorerst keine Asylanträge mehr bearbeiten. Das Amt steht im Verdacht, zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt zu haben. Die "Bild am Sonntag" berichtete, das Bamf sei bereits am 14. Juli 2017 über Unregelmäßigkeiten informiert worden.

Der "Express" zitierte zudem aus Dokumenten, in denen Mitarbeiter Vorwürfe gegen die Außenstelle Düsseldorf erhoben. Dort herrschten "desaströse Zustände"; mehrere Entscheidungen seien rechtswidrig gewesen. Die Probleme in fast allen 50 Außenstellen seien ähnlich; vor allem sei das Personal schlecht ausgebildet. Das Bamf lässt inzwischen auch seine Dienststellen in Bonn und Dortmund überprüfen. In die Aufklärung sollen nach Informationen des "Spiegel" auch Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz einbezogen werden.