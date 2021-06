Sommerferien in NRW : Urlauber müssen mit Kontrollen rechnen

Eine Reiserückkehrerin geht zum Corona-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will stichprobenartig überprüfen lassen, ob sich Reisende an Test- und Quarantänepflichten halten. Zudem sollen sich die Bürger freiwillig vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz testen lassen.