Gebrochener Deich in Wassenberg-Ohe : Politiker kritisieren Wasserverband

Die Politiker begutachten den inzwischen wieder aufgeschütteten Damm bei Wassenberg-Ohe. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Es braucht in Zukunft bessere Maßnahmen, um Hochwasser zu verhindern – da waren sich Abgeordnete um Ina Scharrenbach beim Besuch am gebrochenen Damm in Wassenberg-Ohe einig.