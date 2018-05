Bundesfreiwilligendienst : Aus für Flüchtlings-Programm?

Berlin Regierung will Maßnahme im Bundesfreiwilligendienst nicht verlängern. Das Sonderprogramm ist besonders in NRW beliebt.

Unterdessen bitten 19 zivile Organisationen in einem Brief an das Bundesfamilienministerium darum, die Sonderförderung in die vorhandenen Programme zu übertragen, also in den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr. So könnten 5000 Freiwilligenplätze erhalten bleiben. Seit Herbst 2015 engagierten sich freiwillige Helfer maßgeblich für die Bewältigung der Integration. Diese bleibe eine dauerhafte Herausforderung.