Klamme Kassen bei der SPD

Berlin Die Sozialdemokraten müssen in ihre Erneuerung kräftig investieren, haben aber immer weniger Geld. Zwei Sonderparteitage und das Mitgliedervotum zur großen Koalition kosteten vier Millionen Euro. Schatzmeister Dietmar Nietan gibt Einblicke.

„D eutlich weniger Zuwendungen“

"Weil wir bei den Zweitstimmen deutliche Einbußen hatten, gibt es deutlich weniger Zuwendungen aus der Parteienfinanzierung", sagt Nietan heute. Das seien 1,6 Millionen Euro aus staatlichen Mitteln pro Jahr, aufgeteilt auf Bundespartei und die Landesverbände. "Hinzu kommt, dass sich auch die geringere Anzahl an Bundestagsabgeordneten in der Bilanz widerspiegelt."

Die Mandatsträger zahlen pro Monat eine freiwillige Sonderabgabe an die Partei - kein unerheblicher Faktor auf der Habenseite für den Schatzmeister. Immerhin kann Nietan auf stabile Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen setzen. Daran hat auch der Nettozuwachs bei den Mitgliedszahlen einen Anteil. Doch die SPD hat viel vor in den kommenden Jahren. Der Ruf nach Veränderungen ist groß, die Partei will sich anders aufstellen, moderner werden, neue Antworten finden - und all das möglichst basisdemokratisch.