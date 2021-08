Nach „Kidnapping-Versuch“ : Belarus-Athletin in Polizeigewahrsam – sie will Asyl beantragen

Belarus-Athletin in Polizeigewahrsam – sie will Asyl beantragen

In Tokio bahnt sich ein Eklat an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Tokio Eine Athletin aus Belarus sollte scheinbar mit Gewalt aus Tokio zurück ins Heimatland gebracht werden, weil sie das nationale olympische Komitee kritisiert hatte. Nun will sie Asyl in Österreich beantragen und bittet das IOC um Hilfe.

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja wird nach Angaben des Belarussischen Olympischen Komitees nicht weiter an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Unabhängigen belarussische Medien zufolge soll die 24-Jährige nach kritischen Äußerungen über belarussische Sportfunktionäre in Tokio bereits zum Flughafen gebracht worden sein.

Inzwischen stehe sie am Flughafen unter Polizeischutz, teilte die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) mit. Timanowskaja selbst äußerte sich dort zum Fall und wird folgendermaßen zitiert: „Das belarussische olympische Komitee hat mir nichts erklärt. Ich wurde nur angehalten meine Sachen zu packen. Sie haben mir ein Ticket gekauft und mich zum Flughafen gebracht.“ Die BSSF sprach am Sonntag auf Instagram von einer „gewaltsamen“ Ausreise Timanowskajas.

In einer Mitteilung des Belarussischen Olympischen Komitees auf Telegram hieß es, die Läuferin sei von einem Arzt untersucht worden und werde wegen ihrer „emotional-psychischen Verfassung“ nicht an weiteren Wettkämpfen teilnehmen. Auf ihrem Instagram-Account bezeichnete Timanowskaja diese Darstellung als „Lüge“.

Die Sportlerin will nun nach eigener Aussage in Österreich Asyl beantragen, da sie sich fürchte, zurück nach Belarus zu reisen. In einem Video hat sie sich auch an das IOC gewandt. Sie bat um Hilfe, weil sie aus dem Land gebracht werden soll, sagt sie. Das IOC teilte auf Anfrage mit, es beobachte den Fall und habe das Belarussische Olympische Komitee um Aufklärung gebeten.