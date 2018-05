Brüssel verklagt Deutschland und fünf weitere Länder wegen schlechter Luft

In vielen Ländern ist die Luft so schlecht, dass die EU jetzt handelt.

Brüssel Die EU-Kommission verklagt sechs Länder, darunter Deutschland, wegen schlechter Luftqualität in vielen Städten. In Deutschland sind Dieselfahrzeuge für einen Großteil dieser gesundheitsschädlichen Emissionen verantwortlich.

Die EU-Kommission verklagt Deutschland und fünf weitere Länder vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen schlechter Luftqualität in vielen Städten und Regionen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ungarn und Rumänien hätten es versäumt, sich für die Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub oder Stickoxide einzusetzen, sagte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella am Donnerstag in Brüssel.