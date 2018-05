Sechs Balkanstaaten streben in die EU - Gipfel soll Schwung bringen

Sofia Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen die sogenannten Westbalkanländer zu weiteren Reformen ermuntern. So sollen sie eine Chance auf einen EU-Beitritt bekommen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten treffen sich an diesem Donnerstag in Sofia mit ihren Kollegen aus den sogenannten Westbalkanländern. Ziel des Gipfels ist es, Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo zu weiteren Reformen zu ermuntern. Langfristig sollen sie dann sogar die Chance auf einen EU-Beitritt haben.

Die sechs Balkanländer sind die Ärmsten in Europa und haben auch in anderen Bereichen ähnliche Probleme. Justiz und Medien befinden sich fest im Griff der Regierungen, die organisierte Kriminalität blüht, Korruption und Nationalismus sind weit verbreitet. Demokratie und europäische Werte sind für die politischen Eliten Kritikern zufolge meist nur Lippenbekenntnisse.

Albanien

Albanien sorgt immer wieder für Erstaunen in Washington und Brüssel, wenn das Gespenst eines „Großalbaniens“ an die Wand gemalt wird. Zur Zeit läuft eine beispiellose Justizreform, in der die korrupten Richter und Staatsanwälte gefeuert werden. Nach vielen erfolglosen Anläufen in den Nachbarländern könnte das ein Modell werden - wenn die Reform denn auch bis zum Ende durchgehalten wird.