Corona in Rommerskirchen : Erste Anlagen zur Luftverbesserung in Schulen sind da

Erste Anlagen zur Luftverbesserung in Schulen sind da

Corona in Rommerskirchen

Rommerskirchen Sie wurden an der Gillbachschule und an der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim installiert. Sukzessive sollen weitere Anlagen folgen.

Bei einer Ratssitzung im August 2021 war deutlich geworden, dass die Installation der wohl von allen Beteiligten ersehnten Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in den drei Rommerskirchener Grundschulen und in den örtlichen Kindertagesstätten Zeit brauchen würde. Gut vier Monate danach ist immerhin ein Anfang gemacht: Wie die Gemeinde jetzt mitteilte, sind die ersten Anlagen eingebaut worden. Nutznießer sind die Schüler und Lehrer der Gillbachschule und der Gemeinschaftsgrundschule in Frixheim.