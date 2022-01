Rommerskirchen : Das plant das Kulturzentrum Sinsteden für 2022

Sinsteden In 2021 konnte in Sinsteden nicht viel stattfinden, ähnlich sieht es auch jetzt aus. Ein paar Veranstaltungen sind jedoch geplant.

Viele Unternehmen, Einrichtungen und Menschen waren in den vergangenen zwei Jahren stark von der Corona-Pandemie betroffen. Darunter fällt auch das Kulturzentrum in Sinsteden, wo im letzten Jahr einige Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Trotzdem hat das Kulturzentrum diese Zeit genutzt, um Sammlungsbestände im vergangenen Jahr aufzuarbeiten. „Wir wollten immer nach der Methode sammeln, bewahren und konservieren vorgehen“, sagt Kathrin Wappenschmitt, Leiterin des Kulturzentrums.

Viel geplant wurde für das Jahr 2022 bisher noch nicht. Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie sind der Hauptgrund dafür. „Leider kann man nie voraussagen, wie sich die Situation entwickeln oder in ein paar Monaten aussehen wird. Es kam schon vor, dass wir Sachen geplant und diese dann kurzfristig wieder absagen mussten. Deshalb wollen wir zunächst keine größeren Veranstaltungen planen.“ Ausstellungen und Lesungen sollen aber trotzdem stattfinden. „Das hat im vergangenen Jahr gut geklappt und wurde von den Besuchern gut angenommen. Ich bin sicher, dass es dieses Jahr genauso sein wird.“ Gerade Veranstaltungen in Innenräumen sind derzeit sehr kritisch. „Es ist schwer vorauszusagen, ob man im nächsten Sommer wieder Veranstaltungen in Innenräumen anbieten und machen darf. Wir wollen deshalb vorsichtig sein und nichts planen, was wir dann wieder absagen müssen.“ Geplante Ausstellungen für dieses Jahr sind unter anderem das Projekt „Danke Maus!“, das der Labormaus gewidmet ist. „Viele Labormäuse werden zum Beispiel medizinischen Projekten unterzogen. Sie verdienen es, dass man an sie denkt und sie nicht in Vergessenheit geraten.“ Die Besucher können sich 28 Bilder der Fotografen Heidi und Hans-Jürgen Koch anschauen, auf denen die Labormäuse abgebildet sind. Das Ziel ist, auf das Schicksal der Labormäuse aufmerksam zu machen und ihnen eine Persönlichkeit und ein Gesicht zu geben.