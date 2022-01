Corona im Rhein-Kreis : Ab sofort neue Quarantäneregeln

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis setzt die von Bund und Ländern am Freitag beschlossenen neuen Fristen sofort um – auch für diejenigen, deren Quarantäne aktuell bereits läuft.

Bund und Länder haben sich am Freitag auf neue Isolations- und Quarantäneregeln geeinigt. Die treten in NRW offiziell erst mit einer neuen Verordnung in Kraft. Der Rhein-Kreises hat beschlossen, die neuen Fristen schon jetzt umzusetzen. Dabei wird die Regelung nicht nur für neue Fälle angewandt, sondern auch für Infizierte und Kontaktpersonen, deren Quarantäne aktuell läuft, wie der Kreis mitteilt.