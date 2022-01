Denkmal in Rommerskirchen : Historisches Missionskreuz im Martinuspark fertiggestellt

Denkmal in Rommerskirchen

Nettesheim Im Martinuspark ist ein historisches Monument frisch restauriert worden: Ein Missionskreuz aus dem 19. Jahrhundert erstrahlt in neuem Glanz.

Im Park um die Pfarrkirche St. Martinus in Nettesheim erstrahlt ein historisches Monument in neuem Glanz. Die Restaurierungsarbeiten am Missionskreuz konnten erfolgreich abgeschlossen werden. „Es ist wirklich toll geworden“, sagt Matthias Schlömer, zweiter Vorsitzender des Kirchenvorstandes. „Das Kreuz strahlt hell und ist ein leuchtendes Denkmal geworden. Das hat was“, schwärmt er.