Einsatz der Feuerwehr Rommerskirchen : Falscher Alarm - Keine Gasgefahr in Sinsteden

Falscher Alarm - Keine Gasgefahr in Sinsteden

Sinsteden Was sich bei der Alarmierung der Einsatzkräfte zunächst bedrohlich anhörte, erwies sich bei der Überprüfung vor Ort zum Glück als harmlos.

Zu einem vermeintlichen Gasaustritt sind am Montag gegen 17.25 Uhr Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr an die Alte Dorfstraße im Rommerskirchener Ortsteil Sinsteden ausgerückt. Wie sich herausstellte, war jedoch keine Gefahr im Verzug. Die Nachfrage unserer Redaktion im Rommerskirchener Rathaus ergab, dass ein ortsansässiger Landwirt seine Kartoffelbegasungsanlage in Betrieb hatte. Damit habe aber alles seine Richtigkeit gehabt, betont Gemeindesprecher Sebastian Meurer. Die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Kartoffelbegasung wird genutzt, um das frühzeitige Keimen der Erdäpfel zu verhindern. Bei einer Methode erzeugt ein Generator aus flüssigem Alkohol das Gas Ethylen, das für Menschen unbedenklich ist.