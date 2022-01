Theater in Radevormwald : Kulturkreis – in diesem Altenheim ist man ewig jung

Kulturkreis – in diesem Altenheim ist man ewig jung

Theater in Radevormwald

„Ewig jung“ – ein Songdrama von Erik Gedeon, das in Radevormwald aufgeführt wird. Foto: Matthias Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Radevormwald Das Ensemble trifft sich auf der Bühne – als Altenheimgruppe – zum christlichen Gesangsnachmittag. Doch kaum sind sie einen Moment allein, lassen sie besonders in musikalischer Hinsicht ihre Sternstunden längst vergangener Bühnenzeiten wieder aufleben.

Das Rheinische Landesthater Neuss gastiert am Mittwoch, 16. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Stück „Ewig jung“ im Radevormwalder Bürgerhaus.

In dem Song-Drama mit Live-Musik von Erik Gedeon werden die Zuschauer mit auf eine Zeitreise genommen. Das Ensemble des Theaters trifft sich auf der Bühne, nun als Altenheimgruppe, zum christlichen Gesangsnachmittag. Doch kaum sind sie einen Moment allein, lassen sie besonders in musikalischer Hinsicht ihre Sternstunden längst vergangener Bühnenzeiten wieder aufleben. Denn sie sind im Herzen ewig jung und spielen und singen – „bis der Arzt kommt“. Oder vielmehr die zum Spaßverderben geborene Betreuerin, die gerne mal die Stimmung mit makabren Anspielungen dämpft.

Doch die Alten lassen sich die Laune dadurch nicht verderben, und mit Songs wie „Forever young“, „I will survive“ und „Born to be wild“ halten sie tapfer dagegen und feiern das Leben.