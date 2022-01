Sparkassen-Häuschen zerfetzt : Täter sprengen Geldautomat in Gustorf

Gustorf In der Nacht zu Mittwoch ist an der Provinzstraße ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter konnten trotz Fahndung entkommen, wurden bei der Tat aber beobachtet.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr haben Kriminelle einen SB-Container mit Geldautomat der Sparkasse in Gustorf gesprengt, um an das dort lagernde Bargeld zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, sind Anwohner durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam geworden. Sie berichteten von mindestens drei Tätern, die mit einem dunklen Kombi vor Ort waren und in Richtung Laach vermutlich über die Autobahn flüchteten.