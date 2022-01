Medienbericht : Von der Leyen will neuen Vorstoß für europaweite Frauenquote

Brüssel EU-Kommissions-Chefin von der Leyen will einen vor Jahren auf Eis gelegten Gesetzesvorschlag wiederbeleben. Bislang war eine Frauenquote für Aufsichtsräte unter anderem von Deutschland blockiert worden.

Nach dem Regierungswechsel in Deutschland hofft EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen nach einem Zeitungsbericht auf eine Mehrheit für eine europaweite Frauenquote in Aufsichtsräten großer Unternehmen. Es sei Zeit in dieser Frage voranzukommen, sagte sie der "Financial Times" mit Blick auf ein seit zehn Jahren in der EU blockiertes Vorhaben, nach dem Vorstände von börsennotierten Unternehmen in der EU zu mindestens 40 Prozent von Frauen besetzt sein sollten. Kleine und mittlere Unternehmen sollen nicht betroffen sein. Mehrere EU-Länder - darunter Deutschland - weigern sich, dieses Vorhaben zu unterstützen.