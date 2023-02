Milliarden-Investition in Schleswig-Holstein Robert Habeck kämpft in Schweden um die Northvolt-Batteriefabrik

Doch dann brach der Ukraine-Krieg aus, die Energiepreise in Deutschland sprangen in die Höhe. Zudem kündigte die US-Regierung ihren „Inflation Reduction Act“ (IRA) an. Der schreibt vor, dass staatliche Subventionen nur erhält, wer die Produkte und Vorprodukte in den USA herstellt. Seitdem war unklar, ob und wann die Fabrik in Heide noch gebaut wird – oder sich Northvolt eher auf die USA konzentriert.