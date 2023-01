„Mobilitätsgipfel“ mit Kanzler Scholz Automobilbranche will bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf deutsche Straßen bringen

Teilnehmer aus der Wirtschaft äußerten sich auf Nachfrage zufrieden. „Der Kanzler war in Summe sehr tief in den Themen drin“ und habe alle konkret befragt, hieß es in Teilnehmerkreisen. Dissens sei in der Runde aber bei der Diskussion über das Ladeverhalten von E-Auto-Besitzern offensichtlich geworden. 89 Prozent der Autos würden derzeit zuhause geladen, es sei aber strittig wie stark sich das künftig ändern solle und werde. Einig sei man sich dagegen gewesen, dass bei Nutzfahrzeugen Schnelllademöglichkeiten unbedingt nötig seien. Die Bundesregierung werde sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, den Ausbau der LKW-Ladeinfrastruktur voranzutreiben. „Wesentlich für den Klimaschutz sind dabei vor allem angepasste ambitionierte CO2-Flottengrenzwerte für Lkw“, sagte der Regierungssprecher. Eine engere Zusammenarbeit sei im Bereich automobiler Software und dem autonomen Fahren vereinbart worden. Damit solle die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Automobilindustrie gestärkt werden. Hintergrund ist vor allem die sehr starke Konkurrenz aus China und den USA in diesen Sektoren. Zudem wolle man in den Bereichen Rohstoffversorgung, Batteriezellfertigung und Halbleiterproduktion enger zusammenarbeiten, damit Deutschland und Europa bei den Lieferketten resilienter würden.