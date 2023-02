Nancy Faeser will alles Ministerin auf Abruf

Nun ist also klar, was eigentlich niemand anders erwartet hat: Nancy Faeser will die erste Ministerpräsidentin von Hessen werden. Die SPD-Landeschefin tritt auch als Spitzenkandidatin an, gewählt wird am 8. Oktober. Das ist noch eine Weile hin, der Wahlkampf hat aber bereits begonnen und das erste Thema ist gesetzt: Faeser will zugleich Bundesinnenministerin bis zur Wahl bleiben. Und falls die Hessen sich für eine andere Person an der Regierungsspitze entscheiden, will sie das Amt in Berlin nicht aufgeben.