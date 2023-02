Strahlenbelastung in Deutschland Ukraine-Krieg – Strahlenschutzexperten sind hellwach

So sind allein in Bayern 326 Sonden zu finden, dicht gefolgt von Niedersachsen mit 285 und Baden-Württemberg mit 211. Doch auch in NRW erfassen 164 Sonden die aktuelle Strahlung vor Ort. Die dort gemessene Ortsdosisleistung (ODL), die in der Einheit Mikrosievert pro Stunde (μSv/h) angegeben wird, ist für jeden auf der Internetseite odlinfo.bfs.de einsehbar. Weitere Spezialmessgeräte filtern große Mengen an Luft, um geringste Spuren in der Atmosphäre zu messen. Mehr als 40 Mess-Stationen für Radioaktivität in der Luft werden vom Deutschen Wetterdienst betrieben.