Umfrage „Deutschlandtrend“ Nur jeder dritte Deutsche hat Vertrauen in die Bundeswehr

Mit Blick auf die Bundeswehr insgesamt gaben nur 35 Prozent der Befragten an, großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben. Dieser Wert ist nach Angaben der ARD der niedrigste, der seit 1998 in vergleichbaren Umfragen gemessen wurde. Zuletzt sei die Frage im September 2020 gestellt worden, damals hätten noch 59 Prozent von sich gesagt, großes beziehungsweise sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben.