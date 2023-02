Klimaschützer urlauben in Asien Die dümmsten Aktivisten der Welt?

Für die eine Seite ist es ein gefundenes Fressen in der hitzigen Debatte um die jüngsten Aktionen der Klimaschützer. Ob Kartoffelbrei auf Kunstwerken, Sitzblockaden an Hauptstraßen oder die Besetzung des Braunkohle-Orts Lützerath – vor allem die bewusst inszenierten Formen des Protestes führten und führen zu verhärteten Fronten. Zu radikal in den Augen der Kritiker, noch nicht radikal genug, scheint es dagegen manch einem Klima-Aktivisten voranzugehen. Besonders die selbst ernannte „Letzte Generation“ sticht immer wieder mit rigorosen Aussagen und Aktionen hervor. Dass ausgerechnet aus dieser Gruppe nun zwei Personen einen Gerichtstermin verpassen, weil sie sich auf einer Reise in Bali befinden, scheint für viele der letzte notwendige Beweis der „Klima-Kleber-Doppelmoral“.