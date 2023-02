Höhenflüge und tiefe Stürze bei der AfD Im Schicksal der Ex-Vorsitzenden spiegelt sich Radikalisierung der Partei wider

Auch die einstige Vorzeigefrau der Rechtspopulisten musste erleben, wie schnell Siege in der AfD zerrinnen können. Mit dem neuen Ko-Vorsitzenden Jörg Meuthen, den sie 2015 an die Parteispitze holte, kam es schnell zum Zerwürfnis. Auch ihre Medienpräsenz konnte nicht verhindern, dass Petry von noch rechteren Kräften in der AfD überholt wurde. Die Entfremdung zwischen der AfD und Petry kulminierte spektakulär, als sie am Tag nach der Bundestagswahl 2017 auf einer Pressekonferenz mit der AfD-Spitze ihren Austritt erklärte, aufstand und ging.